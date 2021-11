General Mills : Cession des pâtes boulangères en Europe

(CercleFinance.com) - General Mills a annoncé mercredi la cession au groupe français Cérélia de ses activités de pâtes boulangères en Europe, pour un montant qui n'a pas été communiqué.



L'entreprise agroalimentaire américaine précise que l'opération concerne ses marques Knack & Back et Jus-Rol, commercialisées en Allemagne, au Royaume-Uni et en Irlande.



Dans son communiqué, General Mills justifie la transaction par sa volonté de ses concentrer sur d'autres marchés à l'international, comme les spécialités mexicaines, les crèmes glacées ultra-premium et les barres d'encas.



Pour mémoire, le groupe de Minneapolis détient des marques telles que Cheerios, Nature Valley, Häagen-Dazs et Old El Paso.



