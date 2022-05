General Mills : Cession de deux marques en Amérique du Nord

(CercleFinance.com) - General Mills a annoncé mercredi avoir trouvé un accord en vue de vendre deux marques vieillissantes de son catalogue à Eagle Family Foods Group, une filiale de la société d'investissement Kelso & Company.



Il s'agit de Helper, une gamme de préparations de repas à base de pâtes, et de Suddenly Salad, un ensemble de mélanges pour salades de pâtes, générant à eux deux un chiffre d'affaires annuel de 235 millions de dollars.



Dans un communiqué, General Mills explique que l'opération va lui permettre de redynamiser son profil de croissance en Amérique du Nord en lui offrant la possibilité de se reconcentrer sur ses marques les plus prometteuses.



L'opération, estimée autour de 610 millions de dollars, devrait être finalisée d'ici à la fin du mois d'août.



Le groupe américain - qui détient entre autres les marques Cheerios, Häagen-Dazs, Old El Paso et Yoplait - s'attend à ce que la transaction ait un effet dilutif au niveau de son BPA annuel de l'ordre de 10 à 11 cents.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.