General Mills : Baisse de 19% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Au titre de son dernier trimestre 2020-21, le groupe agroalimentaire General Mills indique avoir vu son BPA ajusté reculer de 19% à taux de changes constants, à 91 cents, un niveau toutefois supérieur à l'estimation moyenne des analystes.



Sa marge opérationnelle ajustée s'est tassée de 140 points de base à 16,3%, pour des ventes en baisse de 10% à 4,5 milliards de dollars (-6% en organique), par rapport à une période comparable dopée par la forte demande en alimentation à domicile avec la pandémie.



Affichant pour l'ensemble de l'exercice écoulé un BPA ajusté de 3,79 dollars, General Mills attend pour 2021-22 un BPA ajusté stable ou en repli de 2% à taux de changes constants, ainsi qu'une baisse organique des ventes entre 1 et 3%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.