General Electric : Équipe une centrale électrique à Taiwan

(CercleFinance.com) - General Electric (GE) annonce aujourd'hui que la centrale électrique Tung Hsiao de Taiwan Power Company, à Taiwan, a démarré en toute sécurité et avec succès des essais de connexion au réseau en janvier 2023 en utilisant six turbines à gaz aérodérivatives GE.



Les unités hautement modulaires récemment installées peuvent fournir jusqu'à 180 mégawatts (MW) d'électricité.



Les turbines à gaz aérodérivées GE installées peuvent fonctionner avec des mélanges élevés d'hydrogène, avec une trajectoire future vers une combustion à 100 % d'hydrogène pour soutenir davantage les initiatives de décarbonisation de Taiwan Power Company.



' GE a fourni sa technologie avancée de turbine mais aussi les divers composants d'un système de centrale électrique nécessaire pour produire de l'énergie ', précise Ramesh Singaram, directeur général de GE Gas Power pour l'Asie.



