Geberit : Soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Geberit prend près de 3% à Zurich, avec le soutien de propos d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat', malgré un objectif de cours ramené de 710 à 590 francs suisses sur le titre du fabricant d'équipements sanitaires.



'Un modèle économique défensif, axé sur le résidentiel et la rénovation, des marges constamment élevées et une génération de trésorerie lors des crises passées constituent un argumentaire d'investissement convaincant', explique le broker.



