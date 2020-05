Geberit : En net retrait malgré un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - Geberit lâche 6,4% à Zurich malgré un relèvement d'opinion chez Credit Suisse de 'sous-performance' à 'neutre', le bureau d'études abaissant son objectif de cours ajusté de 470 à 450 francs suisses dans le sillage de ses estimations de BPA 2020 (-19%) et 2021 (-13%).



'Nos estimations sont inférieures de 11% et 8% aux consensus, mais nous ne voyons pas ceci comme significatif à ce stade, étant donnée la chute d'environ 20% du cours de Bourse depuis le début de l'année', estime l'analyste.



Credit Suisse continue de voir Geberit comme 'l'une des entreprises de meilleure qualité dans le secteur', et considère que les fondamentaux du dossier 'sont intacts, ce qui se combine maintenant avec une valorisation moins exigeante'.



