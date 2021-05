Geberit : Dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Geberit prend 1% à Zurich sur fond de propos positifs de Stifel, qui réitère son conseil 'achat' sur le titre du fabricant d'équipements sanitaires qu'il fait entrer dans ses listes Europe et Swiss Focus, avec un objectif de cours relevé de 700 à 765 francs suisses.



Le broker explique avoir considérablement augmenté ses hypothèses pour les exercices 2021 et 2022 en termes de chiffre d'affaires (+5% et +4%) et de BPA (+13% et +6%), ce qui le pousse encore plus loin que les consensus d'estimations.



