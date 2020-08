Geberit : Baisse de 14% du bénéfice net au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Geberit gagne près de 1% à Zurich, après la publication par le fabricant d'équipements sanitaires d'un bénéfice net en baisse de 13,9% à 315 millions de francs suisses au titre de son premier semestre 2020.



Sa marge de cash-flow opérationnel (EBITDA) s'est accrue de 70 points de base à 31,5%, pour des revenus en repli de 9,8% (-4,5% hors effets de changes) à 1,47 milliard de francs, sur fond d'impact de la crise de la Covid-19 sur le secteur de la construction en Europe.



En l'absence de nouvelle vague de confinements, Geberit anticipe des ventes en légère baisse hors effets de changes au second semestre en comparaison annuelle, et une marge d'EBITDA en léger retrait sur l'ensemble de 2020 par rapport à 2019.



