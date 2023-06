GE : Vers un accord avec Northern Lights pour stocker le CO2

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que la division Gas Power de GE Vernova a signé un protocole d'accord avec Northern Lights JV DA, (NL), une société norvégienne développant des infrastructures pour le transport et le stockage transfrontaliers du CO2 en Europe.



L'accord doit permettre l'accélération et le développement de solutions de capture et de stockage du carbone (CSC) de bout en bout, y compris la capture, le transport et le stockage du dioxyde de carbone (CO2) appliqués aux centrales électriques alimentées par des turbines à gaz GE.



Selon le protocole d'accord, les deux sociétés développeront des solutions techniques et logistiques pour capturer, transporter et stocker le dioxyde de carbone, ce qui sera crucial pour le développement d'une chaîne d'approvisionnement CSC efficace.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.