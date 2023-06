GE : Va équiper une centrale hydroélectrique en Norvège

(CercleFinance.com) - GE annonce que l'activité Hydro Power de GE Vernova a été choisie par Hafslund Eco pour fournir de nouveaux 'Rotorpoles' destinés à équiper les trois générateurs refroidis à l'eau de 280 MW / 300 MVA utilisés par la centrale hydroélectrique d'Aurland 1 en Norvège.



Le remplacement des Rotorpoles de ces trois générateurs refroidis à l'eau aidera à maintenir l'efficacité des générateurs pendant des décennies, assure GE .



Les activités de services seront achevées entre l'été 2025 et 2027. Les Rotorpoles doivent être assemblés dans l'atelier de services norvégien de GE Vernova à Lier.



Pour optimiser les temps d'arrêt, Hafslund Eco a également décidé de combiner l'entretien des générateurs refroidis par eau avec le programme de rénovation de la centrale hydroélectrique prévu dans le même délai.



Les générateurs refroidis à l'eau peuvent offrir une puissance de sortie jusqu'à 20 à 30 % supérieure et une efficacité supérieure à celle des générateurs refroidis à l'air conventionnels, réduisant ainsi les températures de fonctionnement et les pertes de ventilation.





