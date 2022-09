GE : S'associe avec Tersan pour deux navires

(CercleFinance.com) - GE Power Conversion s'associe au chantier naval Tersan pour la livraison de deux navires de service de construction de nouvelle génération pour le fournisseur néerlandais de soutien maritime Acta Marine.



GE Power Conversion fournira les systèmes d'alimentation et de propulsion, de positionnement dynamique et de contrôle de ces deux nouveaux navires de service de parcs éoliens.



Ces navires de nouvelle génération sont les premiers à pouvoir fonctionner avec deux carburants, le méthanol et le diesel marin.



' Acta Marine est à l'avant-garde de l'ultra-haute efficacité opérationnelle. GE est ravi d'avoir été choisi comme fournisseur principal de ces navires et d'apporter son expertise en matière de systèmes d'alimentation et de contrôle à haut rendement énergétique ', a déclaré Peter Oram, directeur commercial et des ventes au Royaume-Uni chez GE Power Conversion.



