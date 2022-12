GE : Réduit les émissions de ses turbines à gaz mobiles

(CercleFinance.com) - GE a annoncé aujourd'hui que sa technologie d'alimentation mobile au gaz, généralement utilisée en cas d'urgence, peut non seulement répondre aux exigences en matière d'émissions conformes aux normes de la Banque mondiale, mais même les dépasser.



Dans l'État de Californie, GE a développé une solution technique innovante sur quatre turbines à gaz aérodérivatives TM2500 déployées sur les sites du Department of Water Resources (DWR) à Yuba City et Roseville.



La solution a permis de réduire les émissions d'oxyde d'azote (NOx) et de monoxyde de carbone (CO) de plus de 90 %, dépassant ainsi les normes d'émission de la Banque mondiale. Il s'agissait de la première solution de ce type au monde sur un TM2500 mobile de GE.



