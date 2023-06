GE : Protocole d'accord 'historique' avec HAL en Inde

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que sa division GE Aerospace a signé un protocole d'accord (MOU) avec Hindustan Aeronautics Limited (HAL) portant sur la production de moteurs d'avions de combat pour l'armée de l'air indienne.



L'accord inclut une potentielle production conjointe des moteurs F414 de GE Aerospace en Inde. GE Aerospace travaille d'ailleurs avec le gouvernement des Etats-Unis afin d'obtenir les autorisations d'exportation nécessaires à ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme d'avions de combat légers Mk2 de l'armée de l'air indienne.



'Nos moteurs F414 sont inégalés et offriront d'importants avantages économiques et de sécurité nationale pour les deux pays, car nous aidons nos clients à produire des moteurs de la plus haute qualité pour répondre aux besoins de leur flotte militaire', a commenté H. Lawrence Culp, Jr., président-directeur général de GE et directeur général de GE Aerospace.



Le responsable a ajouté que cet 'accord historique' avait été rendu possible grâce au partenariat de longue date de la société avec l'Inde et HAL.



