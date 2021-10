GE : Prévisions relevées, 3ème trimestre meilleur que prévu

(CercleFinance.com) - GE a annoncé mardi avoir relevé sa prévision de résultat pour l'exercice 2021 après avoir dépassé les estimations de marché lors de son troisième trimestre.



Le groupe industriel américain indique désormais prévoir un bénéfice par action (BPA) de 1,8 à 2,1 dollars, contre un précédent objectif compris entre 1,2 et deux dollars.



Sur le troisième trimestre, le bénéfice issu des activités poursuivies s'est monté à 0,57 dollar, à comparer avec un consensus établi à 0,43 dollars.



Si ses prises de commandes ont bondi de 42% pour atteindre 22,1 milliards de dollars, le chiffre d'affaires trimestriel s'est, lui, replié de 1% à 18,4 milliards de dollars, une performance néanmoins supérieure au consensus de 19,2 milliards.



Cité dans le communiqué, Lawrence Culp, le PDG du groupe de Boston, évoque un trimestre 'solide' de la part de ses équipes.



'Les commandes augmentent, les marges s'accroissent et notre performance en termes de trésorerie s'est significativement améliorée', fait-il valoir.



Le dirigeant note en particulier les progrès réalisés par la branche d'aviation, où le groupe dit enregistrer des signes continus de redressement de l'activité.



