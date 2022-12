GE : Partenariat stratégique avec Hyundai Electric en Corée

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy annonce un partenariat stratégique avec Hyundai Electric afin de servir conjointement le marché éolien offshore sud-coréen.



Selon les termes de l'accord, Hyundai Electric aidera à la fabrication et à l'assemblage local des éoliennes et générateurs Haliade-X en Corée du Sud.



Le dernier accord prévoit également un projet de création d'usine en Corée du Sud afin de produire localement les nacelles et les générateurs utilisés dans les turbines Haliade X, avec le potentiel de tirer également parti de la base sud-coréenne pour exporter des composants de générateur.



En plus de signer l'accord de partenariat stratégique, GE Renewable Energy et Hyundai Electric ont également signé une lettre d'intention visant à la création d'une coentreprise si nécessaire afin de répondre à de grands volumes de commande.





