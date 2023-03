GE : Modernisera la centrale électrique de Tallawarra

(CercleFinance.com) - GE a annoncé une nouvelle commande pour sa première mise à niveau à haut rendement (HE) pour la flotte GT26 qui sera sélectionnée en Australie.



En 2024, GE modernisera la centrale électrique Tallawarra A d'EnergyAustralia, alimentée par une turbine à gaz GT26 avec la mise à niveau HE. Cette solution vise à fournir, à la centrale, un bond en avant en termes d'efficacité et de rendement.



' Tallawarra A bénéficiera d'une efficacité accrue et réduira les émissions de carbone par MWh, conformément à nos objectifs d'accélération de la transition vers l'énergie propre ', a déclaré Michael Heazlewood, chef de projet d'EnergyAustralia pour la modernisation de la centrale.



' La modernisation, la première commande de GE pour la HE en Australie, permettra de produire plus d'énergie, tout en réduisant les émissions de CO2 par MW ' a ajouté Ramesh Singaram, président-directeur général de GE Gas Power en Asie.



La mise à niveau devrait être opérationnelle d'ici la mi-2024.



