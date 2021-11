GE : Le titre surnage, Morgan Stanley surpondère

(CercleFinance.com) - GE parvient à échapper à la lourdeur des marchés américains ce mardi à la faveur d'une note favorable des analystes de Morgan Stanley, qui conseillent de surpondérer le titre.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action du conglomérat industriel s'adjuge près de 0,5% alors que le S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, cède 0,3% au même moment.



Dans une note diffusée dans la matinée, Morgan Stanley indique avoir repris la couverture du titre avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 125 dollars.



Après des années marquées par les questions liées à l'assainissement des activités et au désendettement, l'intermédiaire voit le profil risque/rendement de l'action redevenir plus attractif à partir de l'an prochain, notamment grâce à sa branche d'aviation.



Dans une note séparée, les analystes de Jefferies indiquent, eux, avoir entamé le suivi de la valeur avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 100 dollars.



Le bureau d'études décrit 'une histoire de transformation avec une nouvelle voie vers la simplification alors que le groupe envisage de se scinder d'ici 2024'



