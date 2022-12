GE : Le titre GE HealthCare intégrera d'emblée le S&P 500

(CercleFinance.com) - GE HealthCare Technologies, la filiale de santé de GE appelée à être scindée en début d'année prochaine, intégrera l'indice S&P 500 dès son premier jour de cotation.



S&P Dow Jones Indices a annoncé hier soir que le titre ferait son entrée dans l'indice de référence de Wall Street le mercredi 4 janvier avant l'ouverture des échanges, soit au lendemain de sa séparation effective d'avec GE, prévue le mardi 3 janvier au soir.



GE HealthCare est appelée à remplacer la société immobilière Vornado Realty Trust, qui sera reléguée au sein de l'indice S&P MidCap 400 à la même date.



GE HealthCare, la division de technologies médicales et de diagnostic de GE, a récemment expliqué que la scission d'avec GE devrait lui conférer une plus grande 'agilité', synonyme de croissance accélérée et de rentabilité améliorée.



D'après les analystes, sa valorisation boursière pourrait se situer entre 21 et 22 milliards de dollars.



Pour mémoire, GE avait officialisé l'an dernier son intention de se séparer en trois entreprises indépendantes et cotées en Bourse, centrées respectivement sur ses activités dans la santé, l'aviation et l'énergie.







