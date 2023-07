GE HealthCare : Recul de 20% du BPA ajusté au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - GE HealthCare annonce un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars au titre du 2e trimestre, en hausse organique de 9% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, la société a vu son carnet de commandes grossir de 6% en organique, tiré par une hausse globale de la demande.



Néanmoins, GE HealthCare enregistre un bénéfice net attribuable aux actionnaires en recul de 14%, à 418 M$ (contre 485 M$ un an plus tôt), et un EBIT ajusté de 711 M$ contre 719 M$ il y a un an (soit -1%).



Au 2e trimestre, le BPA ajusté ressort ainsi à 0,92 $ contre 1,15 $ il y a 12 mois, soit un recul de l'ordre de 20%.



' Nous avons bien avancé dans nos priorités opérationnelles au premier semestre. En conséquence, nous augmentons nos prévisions de chiffre d'affaires et de résultat pour l'ensemble de l'année alors que nous exécutons notre stratégie de soins de précision ', a commenté le directeur général de GE HealthCare, Peter Arduini.



Concrètement, GE HealthCare anticipe maintenant une hausse de son CA ajusté de 6 à 8% contre de 5 à 7% dans la précédente estimation.



De son côté, le BPA ajusté 2023 est attendu entre 3,7 et 3,85 $ (soit une hausse de 9 à 14%), alors qu'une fourchette de 3,6 à 3,75$ était précédemment ciblée.





