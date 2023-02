GE HealthCare : Rachat de Caption Health dans l'IA

(CercleFinance.com) - GE HealthCare a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de Caption Health, une entreprise américaine spécialisée dans les outils d'intelligence artificielle destinés à l'imagerie par échographie.



Les applications développées par Caption, une société non cotée en Bourse, permettent de faciliter et de raccourcir des examens tels que les échocardiogrammes en permettant d'identifier automatiquement des signes de maladie, tels que l'insuffisance cardiaque chez les patients à risque.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés, GE HealthCare se contentant d'indiquer qu'il financera le rachat à partir de sa trésorerie disponible.



