GE HealthCare : L'absence de relèvement d'objectifs déçoit

(CercleFinance.com) - GE HealthCare perd pas loin de 10% mardi à la Bourse de New Yorki, le marché se montrant déçu par l'absence de relèvement d'objectifs de l'équipementier pour la santé, qui a pourtant signé un début d'année meilleur que prévu.



Le groupe de Chicago a fait état mardi, dans le cadre de sa seconde publication de résultats depuis son introduction en Bourse (IPO) de janvier dernier, d'un profit net de 372 millions de dollars pour le premier trimestre, contre 389 millions un an plus tôt.



Son bénéfice par action (BPA) ressort à 0,85 dollar en données ajustées, au-delà du consensus qui visait 0,79 dollar.



Son chiffre d'affaires trimestriel s'est accru de 8% à 4,7 milliards de dollars, dépassant là encore la moyenne des estimations des analystes qui s'était établie à 4,6 milliards.



En données organiques, la croissance de l'activité s'est établie à 12% sur les trois premiers mois de l'année.



Malgré ces performances meilleurs que prévu, GE HealthCare s'est contenté de réaffirmer ses objectifs pour l'exercice en cours, à commencer par la prévision d'une croissance organique comprise entre 5% et 7%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.