GE HealthCare : Accréditation d'un moniteur aux USA

(CercleFinance.com) - GE HealthCare a annoncé jeudi avoir reçu l'accréditation 510(k) de la part de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour son moniteur de surveillance des patients hospitalisés Carespace Canvas.



Ce système unifié, déjà approuvé en Europe depuis juin 2022, permet un monitorage des patients via la collecte de données (ventilation, oxygénation,...) et leur intégration au sein des services de soins.



Des packs logiciels dédiés pour les salles d'opération, les soins post-opératoires, les soins intensifs ou encore les services d'urgences son censés faciliter sa configuration.



L'action GE HealthCare était en hausse de 0,1% jeudi à la Bourse de New York, ce qui portait à plus de 43% ses gains depuis son entrée en Bourse, en tout début d'année.



