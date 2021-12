GE : Finalise l'acquisition de BK Medical pour 1,45 Md$

(CercleFinance.com) - GE a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de BK Medical, spécialiste des systèmes d'imagerie active destinés aux chirurgiens, auprès d'Altaris Capital Partners pour un prix de 1,45 milliard de dollars.



Avec cette acquisition, GE Healthcare ajoute le domaine en croissance rapide et relativement nouveau de la visualisation chirurgicale en temps réel à ses capacités d'échographie pré et post-opératoires, créant une offre de bout en bout et un continuum de soins, de diagnostic et de thérapie.



