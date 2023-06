GE : Équipera la plus grande usine d'hydrogène vert du monde

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que sa division Grid Solutions, qui fait partie intégrante du portefeuille d'activités énergétiques de GE Vernova, a remporté le contrat attribué par Larsen & Toubro portant sur la fourniture de sous-stations à isolation gazeuse (GIS) de 380 kV destinées à équiper la plus grande installation de production d'hydrogène vert au monde



Cette 'méga usine' sera située à Oxagon, la ville intelligente prévue de Neom dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite.



La NEOM Green Hydrogen Company (NGHC) vise à produire de l'hydrogène décarboné dans l'usine en utilisant uniquement l'énergie éolienne et solaire pour produire jusqu'à 600 tonnes d'hydrogène quotidiennement à l'horizon fin 2026.



GE est responsable de la conception, de la fabrication, de la fourniture et de la supervision de l'installation et de la mise en service des 92 baies de GIS pour l'usine.





