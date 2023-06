GE : Élargit la portée du centre de solutions de Singapour

(CercleFinance.com) - GE a annoncé l'amélioration des capacités de réparation de son centre GE Repair Solutions Singapore (GRSS).



L'expédition du 100e ensemble de composants Hot Gas Path (HGP), un module clé de la turbine à gaz HA, réparés à Singapour, a été l'occasion pour GE d'annoncer que son site dispose désormais de la capacité de réparation du rotor HA, un service 'crucial qui garantira la fiabilité et la disponibilité à long terme des turbines de classe H tout au long de leur cycle de vie', souligne GE.



L'amélioration de la capacité de réparation devrait fournir aux exploitants de centrales électriques à cycle combiné de classe H une assistance plus rapide, réduisant considérablement le temps de cycle de réparation et les aidant à gérer leurs actifs tout au long de leur parcours de transition énergétique.



' En investissant dans notre installation GRSS, nos clients en Asie et dans le monde peuvent bénéficier de services de rotor de haute qualité, avec des délais d'exécution plus rapides, en maintenant leurs actifs en fonctionnement fiable pour les années à venir ', a déclaré Amol Mody, président, Services, Asie Pacifique et Asie du Sud, GE Gas Power.



