GE : Développe un parc éolien au Japon

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été choisie par Green Power Investment (GPI) comme fournisseur du parc éolien de Fukaura, dans le district de Nishi Tsugaru au Japon. Le projet, qui comprendra 19 unités de l'éolienne terrestre 4.2-117 de GE, représente le troisième projet de GE avec GPI au Japon.



L'accord comprend également un contrat de service complet de dix ans avec une extension en option. Tohoku Electric Power Co., Inc. soutient le projet en tant que partenaire stratégique des projets de GPI dans la région de Tohoku.



L'installation des éoliennes sur le site du projet commencera au deuxième trimestre 2023 et les éoliennes devraient être entièrement mises en service et opérationnelles en 2024.



' Ce projet renforcera les engagements ambitieux du Japon en matière de neutralité carbone et fournira aux consommateurs japonais une énergie abordable, fiable et propre pour l'avenir ', déclare Gilan Sabatier, directeur commercial de GE pour Onshore Wind International.



' Nous sommes impatients de travailler avec GE pour établir une collaboration à long terme afin d'augmenter encore le niveau d'efficacité et d'optimisation pour rapprocher le Japon de ses objectifs en matière d'énergie durable ', poursuit Mitsuru Sakaki, président de GPI.



