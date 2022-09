GE : Détecte mieux la maladie coronarienne

(CercleFinance.com) - GE Healthcare et Lantheus Holdings ont annoncé que le récent essai clinique de phase III de leur radiotraceur expérimental, le flurpiridaz, a atteint ses objectifs principaux, à savoir dépasser le seuil de 60 % pour la sensibilité et la spécificité de la détection de la maladie coronarienne.



Les résultats, présentés au congrès de l'American Society of Nuclear Cardiology en Floride montrent également que la tomographie par émission de positons au flurpiridaz est plus efficace pour le diagnostic et la qualité d'image chez les patients soupçonnés de souffrir d'une coronaropathie.



Plus de 120 millions de personnes sont touchées par la coronaropathie chaque année dans le monde et, rien qu'aux États-Unis, environ 20 millions d'adultes en sont atteints, avec près de 383.000 décès enregistrés en 2020.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.