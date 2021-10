GE : Demande de rejeter l'offre de TRC Capital

(CercleFinance.com) - GE a annoncé aujourd'hui avoir reçu un avis d'une offre non sollicitée de TRC Capital Investment Corporation (TRC Capital) pour acheter jusqu'à 1 000 000 d'actions ordinaires de GE, ce qui représente environ 0,09 % des actions en circulation, au prix de 99,00 $ par action en espèces.



' Le prix de l'offre de TRC Capital est inférieur de 4,62 % au cours de clôture de 103,80 $ par action des actions ordinaires de GE le 24 septembre 2021, le dernier jour de bourse avant le début de l'offre publique d'achat ' indique le groupe.



GE n'approuve pas cette offre publique d'achat non sollicitée de TRC Capital et recommande aux actionnaires de GE de ne pas déposer leurs actions dans le cadre de l'offre car l'offre est selon le groupe à un prix inférieur au prix actuel du marché pour les actions de GE.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.