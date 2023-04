GE : Début d'exercice encourageant, demande solide

(CercleFinance.com) - GE a annoncé mardi avoir revu à la hausse la partie basse de sa fourchette d'objectifs pour 2023 après avoir signé un début d'année 'encourageant' grâce à la solidité de la demande de ses clients.



Le groupe industriel américain dit désormais viser un bénéfice par action (BPA) compris entre 1,70 et deux dollars pour l'exercice en cours, contre une précédente prévision allant de 1,60 à deux dollars.



Son flux de trésorerie disponible est, lui ,attendu entre 3,6 et 4,2 milliards de dollars, au lieu de 3,4-4,2 milliards de dollars précédemment.



GE continue en revanche de tabler sur une croissance de son chiffre d'affaires de 5% à 10% cette année.



Sur le premier trimestre, son chiffre d'affaires s'est accru de 14% à 14,5 milliards de dollars, pour des prises de commandes qui ont grimpé de 25% à 17,6 milliards de dollars.



Son BPA ajusté est ressorti à 0,27 dollar, à comparer avec une perte de 0,09 dollar par action un an plus tôt.



Le groupe, qui s'apprête à se scinder en deux entreprises, précise que GE Aerospace, sa branche aéronautique, a bénéficié d'une croissance à deux chiffres de son carnet de commandes, de ses ventes, et de son résultat opérationnel à la faveur du succès des moteurs LEAP.



Sa division énergétique, GE Vernova, a quant à elle bénéficié de commandes en hausse de 94% dans la production d'énergies renouvelables, mais est restée déficitaire sur le trimestre.



L'action GE était attendue en hausse de 2,3% à la Bourse de New York mardi matin dans le sillage de la publication de ces résultats.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.