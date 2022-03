GE : De nouveaux rachats d'actions autorisés

(CercleFinance.com) - GE était attendu en hausse mercredi à la Bourse de New York après avoir annoncé que son conseil d'administration l'avait autorisé à racheter pour trois milliards de dollars d'actions.



Dans un formulaire transmis hier soir à la SEC, l'autorité boursière américaine, le groupe industriel indique avoir aussi nommé trois nouveaux administrateurs indépendants.



Il s'agit, en l'espèce, de Stephen Angel, l'ancien directeur général de Linde, d'Isabella Goren, l'ancienne directrice financière d'American Airlines, et de Tomislav Mihaljevic, le PDG du groupe hospitalier Cleveland Clinic.



L'action GE affichait une hausse de plus de 2% mercredi matin en cotations avant-Bourse à Wall Street.



