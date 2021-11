GE : Contrat avec Viva Air sur deux logiciels d'aviation

(CercleFinance.com) - GE Digital a annoncé aujourd'hui que Viva Air, compagnie aérienne low-cost colombienne, a adopté les logiciels d'aviation 'Fuel Insight' et 'FlightPulse' afin d'optimiser les opérations et de maximiser la réduction des émissions.



Ces logiciels permettent aux compagnies aériennes, aux gestionnaires et aux pilotes d'améliorer la sécurité des vols, de réduire les coûts et les émissions en s'appuyant sur la collecte multi-systèmes des données de vol.



'Les données et les analyses fournissent une feuille de route aux compagnies aériennes pour évaluer les interactions entre les systèmes opérationnels afin de maximiser la durabilité', indique Andrew Coleman, directeur général de l'activité Logiciels d'aviation de GE Digital.



