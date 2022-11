GE : Collaboration avec MediView dans la réalité augmentée

(CercleFinance.com) - GE Healthcare, la filiale de GE dédiée aux équipements de santé, a annoncé mardi qu'elle allait collaborer avec MediView en vue de concevoir une solution de réalité augmentée destinée au bloc opératoire.



Dans un communiqué, les deux sociétés indiquent qu'elles comptent intégrer leurs technologies d'imagerie médicale respectives au sein de la suite OmnifyXR, développée par MediView.



Cette société basée à Cleveland (Ohio) est à l'origine d'une plateforme conjuguant informatique spatiale et réalité mélangée permettant aux chirurgiens de bénéficier d'une visualisation en réalité augmentée et de données cliniques factuelles lors de leurs interventions.



L'idée, d'après GE et de MediView, consiterait à imaginer la 'suite chirurgicale du futur' qui permettrait aux médecins d'interagir avec des moniteurs virtuels, de visualiser des images holographiques en 3D et de collaborer à distance avec d'autres collègues.



GE Healthcare et MediView prévoient de commercialiser ensemble ce produit et d'explorer conjointement d'autres opportunités commerciales, d'abord sur le marché américain puis dans le reste du monde.



L'annonce a été faite aujourd'hui à l'occasion de la tenue du congrès américain de radiologie, qui se tient actuellement à Chicago.



