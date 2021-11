GE : Collaboration avec les hôpitaux de Cambridge

(CercleFinance.com) - GE annonce que sa division Healthcare va travailler avec l'Université de Cambridge et les hôpitaux universitaires de Cambridge sur le développement d'une application visant à améliorer l'accès aux informations concernant les patients atteints d'un cancer.



L'idée est de développer une application améliorée par l'IA permettant de regrouper en une seule interface les données d'un patient issues de diverses sources. Concrètement, il s'agit de répondre aux problèmes de fragmentation et de cloisonnement des informations disponibles sur le patient.



'Si nous pouvons agréger et intégrer des données pertinentes tout au long du parcours de soins et visualiser les résultats, cela pourrait finalement amener les cliniciens à prendre des décisions plus éclairées et à offrir de meilleurs soins', résume le professeur Sala qui co-dirige également le MFICM à l'Université de Cambridge.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.