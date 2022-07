GE : Collaboration avec BAE Systems sur les avions de chasse

(CercleFinance.com) - GE a annoncé mardi qu'il allait collaborer avec le géant britannique de la défense BAE Systems afin de concevoir un système d'alimentation électrique 'adaptatif' destiné aux avions de chasse.



Le groupe industriel américain indique qu'il a déjà commencé à livrer à BAE des équipements de démonstration visant à permettre l'utilisation de contrôleurs de puissance à l'état solide (batteries).



Dans un communiqué, le conglomérat estime que ces systèmes de gestion 'adaptatifs' et 'dynamiques' constituent une piste intéressante afin de permettre aux logiciels de contrôler les fonctions d'alimentation d'un appareil.



GE - qui fournit à BAE Systems des interfaces de cockpit et des systèmes de gestion du carburant - collabore notamment avec le groupe britannique sur le projet d'avion de combat du futur 'Tempest'.



