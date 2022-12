GE : Choisi pour fournir quatre nouvelles turbines en Chine

(CercleFinance.com) - GE Hydro Solutions a été sélectionné par Anhui Jinzhai Pumped Storage Power, une des divisions de State Grid XinYuan, pour fournir quatre nouvelles turbines à accumulation par pompage de 300 MW, des générateurs-moteurs ainsi que le reste de l'équipement pour la centrale d'Anhui Jinzhai située dans le comté de Jinzhai, en Chine.



Les deux premières unités ont été livrées et ont passé la période d'essai avec succès. Elles sont désormais connectées au réseau.



La capacité de production annuelle du projet représente environ 1,4 fois la consommation annuelle d'électricité des ménages de Jinzhai.



La station de pompage-turbinage de Jinzhai permettra d'économiser jusqu'à 89 500 tonnes de charbon et de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 179 000 tonnes chaque année.



Pascal Radue, président et directeur général de GE Hydro Solutions, a déclaré : ' La batterie hydroélectrique géante de 1,2 GW offrira un haut niveau de flexibilité et de fiabilité au réseau électrique local. Cela démontre la capacité de pumped storage Solutions à résoudre certains des plus grands défis liés à la transition énergétique, en Chine et au-delà. '



