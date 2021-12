GE : Acquisition dans les logiciels pour réseaux électriques

(CercleFinance.com) - GE a annoncé mardi l'acquisition d'Opus One, une société canadienne à l'origine d'un système d'exploitation destiné aux exploitants de réseaux de distribution électriques.



Le groupe industriel américain précise que les outils de planification développés par cette entreprise basée dans l'Ontario vont lui permettre de mieux intégrer les énergies renouvelables et les énergies distribuées aux réseaux d'électricité.



L'opération devrait être clôturée dans un délai de 30 jours.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.