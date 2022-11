GE : Accroît l'efficacité de la centrale de NTPC à Ramagundam

(CercleFinance.com) - GE Power India Limited (GEPIL) et ses filiales en consortium avec NGSL ont annoncé aujourd'hui les résultats importants obtenus dans le cadre de son projet de rénovation et de modernisation des turbines à vapeur de la centrale superthermique de Ramagundam de NTPC. La centrale est située à Ramagundam, dans l'État de Telangana en Inde.



Il s'agit du premier projet de turbine à vapeur économe en énergie réalisé par NTPC. Les équipes ont établi une nouvelle référence de performance pour le taux de chaleur de ces unités.



La production supplémentaire combinée de 20 MW générée par les deux unités fournira de l'électricité à environ 44 100 maisons indiennes. La réduction des émissions de CO2 équivaut à 141 200 voitures retirées de la circulation.



' Les projets comme ceux-ci visent à augmenter la puissance, l'efficacité et la fiabilité tout en réduisant les émissions et permettront de mieux positionner le pays pour répondre aux futures demandes énergétiques ', commente Prashant Jain, RGM - GE Steam Power et MD - GE Power India Limited.



