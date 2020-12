Gaussin : Terminal à conteneurs inauguré au Qatar

(CercleFinance.com) - Gaussin fait part de l'inauguration du terminal à conteneurs CT2 du port de Hamad au Qatar, qui coïncide avec la finalisation de sa livraison des 22 tracteurs portuaires APM 75T HE Full Elec et 24 TT Terminal Trailers commandés par l'opérateur du port, QTerminals.



'Selon les accords signés entre les deux parties, QTerminals peut actionner une option pour 30 APM supplémentaires ainsi que 33 TT (Terminal Trailers)', rappelle le fournisseur de matériel de manutention sur roues.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.