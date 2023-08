Gap : Une collection en partenariat avec LoveShackFancy

(CercleFinance.com) - Le groupe de prêt-à-porter américain a annoncé mardi qu'il allait commercialiser une nouvelle collection de vêtements pour hommes, femmes et enfants imaginée avec LoveShackFancy.



Gap indique que la collection développée avec la marque, connue pour son style rétro et ses motifs floraux, comprendra 76 articles allant de robes à des sweat-shirts capuche, à des prix allant de 13 à 248 dollars.



La collection sera vendue dans certains magasins de Gap et de LoveShackFancy à partie du vendredi 4 août.



Afin de promouvoir la collection, le groupe a décidé de faire appel à la chanteuse de R&B Ciara, qui apparaîtra dans la campagne de publicité avec ses deux enfants.



