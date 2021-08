GAP : Renoue avec les bénéfices au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Les ventes de GAP s'établissent à 4,2 Mds$ au 2e trimestre, soit une hausse de 29% par rapport à la même période en 2020 et de +5% par rapport à 2019 (période pré-Covid).



GAP publie un EBIT de 409 M$, multiplié par 5 par rapport à 2020 (73 M$) et au-delà du niveau de 2019 (282 M$).



Le groupe de magasins enregistre un bénéfice et de 258 M$, loin de la perte de 62 M$ de 2020, et supérieur au bénéfice net du 2e trimestre 2019 (168 M$).

Par conséquent, le BPA s'établit à 0,67$, contre -0,17$ au 2e trimestre 2020.



Sur l'ensemble de l'exercice 2021, le groupe mise sur un BPA ajusté compris entre 2,1 et 2,25$, et sur une hausse des ventes nettes de 30% par rapport à 2020.



