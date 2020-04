Gap : Recherche des sources supplémentaires de financement

(CercleFinance.com) - Gap annonce ce jeudi qu'il devra prendre des mesures supplémentaires pour préserver la liquidité existante et rechercher des sources de liquidité supplémentaires dans les 12 prochains mois, car la trésorerie existante 'pourrait ne pas être suffisante' pour financer ses opérations.



Le détaillant américain de mode a annoncé qu'il cherchait actuellement de nouveaux financements par emprunt ou d'autres facilités de crédit, tout en différant et/réduisant ses dépenses en capital, ainsi qu'en réduisant ses effectifs.



Cependant, rien ne garantit que l'entreprise réussira à mener à bien ces actions, a averti celle-ci.



Au 1er février, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme s'élevaient ainsi à 1,7 milliard de dollars. Trois mois plus tard, Gap prévoit d'avoir entre 750 millions et 850 millions de dollars de trésorerie et d'équivalent de trésorerie, y compris des investissements à court terme.





