Gap : Nomination d'une nouvelle CEO groupe

(CercleFinance.com) - Le groupe américain Gap annonce avoir promu Sonia Syngal, CEO de sa marque Old Navy, en tant que prochain directeur général de la société, et ce à compter du 23 mars.



Syngal a vu les ventes d'Old Navy passer de 7 milliards de dollars à 8 milliards de dollars en seulement trois ans, depuis qu'elle a pris les commandes en 2016, tout en étendant la présence nord-américaine de la marque à plus de 1.200 magasins aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a déclaré Gap.



Le site de commerce électronique d'Old Navy est par ailleurs le quatrième plus grand site de vêtements aux États-Unis.



Dans son nouveau rôle, la priorité absolue de Syngal sera de renforcer la performance du portefeuille de Gap.





