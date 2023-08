Gap : Marge brute améliorée au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Gap a publié jeudi soir, au titre de son deuxième trimestre comptable, un BPA ajusté (hors coûts de restructuration) de 0,34 dollar et une marge opérationnelle ajustée de 3,4%, ainsi qu'une marge brute en amélioration de 1,6 point à 37,6%.



Les ventes de la chaine de vêtements se sont toutefois inscrites en baisse de 8% à 3,55 milliards de dollars, dont une diminution de 6% en comparable tirée d'abord par les enseignes Banana Republic (-8%) et Athleta (-7%).



'Bien qu'encouragés par nos progrès à court terme, nous restons conscients de l'environnement mitigé dans lequel nous évoluons et continuons de planifier l'activité avec prudence', affirme la directrice financière Katrina O'Connell.



Pour l'ensemble de l'exercice, Gap prévoit que ses ventes pourraient connaitre une baisse à un pourcentage dans le milieu de la plage à un chiffre, mais il continue de s'attendre à une augmentation de sa marge brute.



