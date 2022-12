GAP : Le titre remonte, Goldman Sachs passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre GAP gagne du terrain ce lundi à la Bourse de New York à la faveur d'un relèvement de recommandation des analystes de Goldman Sachs, passés à 'achat' sur la valeur contre 'neutre' auparavant.



Vers 11h00, l'action de l'enseigne américaine de prêt-à-porter avance de 1,1%, tandis que l'indice S&P 500 ne progresse que de 0,3% au même moment.



Dans une note de recherche, Goldman Sachs souligne que l'amélioration en rythme séquentiel des performances de la chaîne de magasins d'habillement pourrait être un facteur-clé de la revalorisation de l'action, susceptible d'après lui bénéficier d'un effet de base favorable et de prochaines nominations au sein de son équipe de direction.



'Si nous reconnaissons que la valorisation boursière de l'entreprise est élevée, nous pensons que l'accélération de la croissance de ses résultats (notamment au premier semestre), pourrait entraîner une surperformance de l'action, tout particulièrement en cas d'atterrissage en douceur de l'économie', souligne l'analyste.



Son objectif de cours de 18 euros à 12 mois fait apparaître un potentiel haussier de 18%.



