Gap : Le nouveau directeur général recruté chez Mattel

(CercleFinance.com) - Gap a annoncé mercredi avoir recruté son prochain directeur général chez Mattel, estimant que Richard Dickson disposait de la 'vision' nécessaire pour redéfinir l'avenir du groupe de prêt-à-porter.



Dickson remplacera, à compter du 22 août prochain, Bobby Martin qui occupait le poste de directeur général à titre intérimaire depuis plus de trois ans et qui conservera son rôle de président du conseil d'administration.



En tant que directeur opérationnel de Mattel, Richard Dickson a été l'architecte en chef de la transformation du fabricant de jouets, dont il a été le principal artisan et dont il a relancé les marques Barbie, Hot Wheels et Fisher-Price, permettant ainsi au groupe de renouer avec la croissance.



Dickson connaît bien la chaîne d'habillement puisqu'il siégeait à son conseil d'administration depuis novembre 2022.



Confronté à un net ralentissement de ses ventes qui a plombé ses résultats et qui l'a conduit à céder des activités et à tailler dans ses effectifs, Gap a vu sa capitalisation boursière fondre de 70% en un peu plus de deux ans.



Suite à cette nomination, le titre grimpait de plus de 6% aujourd'hui.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.