Gap : Le dividende augmenté de 25%

(CercleFinance.com) - Gap a annoncé hier soir un relèvement de dividende de 25%, une annonce toutefois insuffisante pour convaincre les investisseurs que le plus gros de la crise est passé pour le groupe américain d'habillement.



Le dividende annuel va ainsi passer à 60 cents l'action, alors que le groupe new-yorkais de prêt-à-porter versait jusqu'ici à ses actionnaires un coupon de 48 cents sur une base annualisée.



Le premier dividende trimestriel, d'un montant de 15 cents par titre, sera ainsi versé le 27 avril prochain aux actionnaires enregistrés avant le 6 avril.



Après avoir ouvert en baisse, l'action Gap gagnait 0,7% vendredi matin à la Bourse de New York, mais le titre accuse encore une perte de 19% depuis le début de l'année et de 44% sur l'année écoulée.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende