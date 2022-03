Gap : Hausse des ventes nettes de 6% en 2021

(CercleFinance.com) - Gap fait savoir que sur l'ensemble de l'exercice 2021, ses ventes nettes ont augmenté de 6% en données comparables par rapport à 2020, et s'établissent à 16,7 milliards de dollars.



Le bénéfice net ressort à 256 M$, loin de la perte de 665 M$ de 2020. Le BPA ajusté ressort ainsi à 1,44$.



Dans ces conditions, Gap indique que 400 M$ seront redistribués aux actionnaires sous forme de dividendes au titre de l'exercice fiscal 2021.



Pour 2022, Gap cible un BPA ajusté compris entre 1,85 et 2,05$.



