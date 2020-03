Gap : Ferme certains magasins, réduit les heures

(CercleFinance.com) - Gap a déclaré qu'il fermerait certains magasins suite aux conseils des autorités gouvernementales et des autorités sanitaires, en raison également d'autres facteurs, tels que les transports en commun.



À la suite de la pandémie de COVID-19, le détaillant de mode américain a déclaré qu'il avait temporairement réduit les heures d'ouverture de tous ses magasins aux États-Unis et au Canada, à compter d'aujourd'hui.



Certains emplacements ont également été fermés temporairement, selon le communiqué.



