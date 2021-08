Gap : Fait l'acquisition de la startup Drapr

(CercleFinance.com) - Gap a fait l'acquisition de la startup Drapr qui propose une application permettant aux clients de trouver la meilleure taille de vêtement ainsi que la coupe adaptée à leur style et à leur morphologie via des essais virtuels des vêtements, en ligne.



'Grâce à la technologie 3D avancée, Drapr a montré qu'il peut aider les acheteurs à trouver efficacement la taille et l'ajustement dont ils ont besoin Nous prévoyons de tirer parti de Drapr pour aider Gap à améliorer l'expérience des clients et accélérer sa transformation numérique', a commenté Sally Gilligan, directrice de la transformation de la croissance chez Gap.



L'accord a été négocié par le bureau de croissance stratégique de Gap, une unité de la société chargée de penser au-delà de son coeur de métier afin de répondre aux exigences des consommateurs et de l'industrie de l'avenir.





