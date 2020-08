Gap : En perte, mais Old Navy et Athela tiennent bon

(CercleFinance.com) - Gap dit avoir vu ses comptes plonger dans le rouge lors de son deuxième trimestre fiscal en raison d'une forte baisse de ses ventes liée aux fermetures de magasins dues à l'épidémie de coronavirus.



Le groupe de San Francisco, propriétaire notamment de l'enseigne Banana Republic en plus de sa marque-phare Gap, a accusé sur les trois mois clos début août une perte nette de 62 millions de dollars, soit 17 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 168 millions (44 cents par titre) un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires a chuté de 18%, à moins de 3,3 milliards de dollars, avec une baisse de 13% des ventes à magasins comparables. Les analystes prévoyaient en moyenne un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars.



Si ses ventes en magasins ont chuté de 48%, ses ventes en ligne ont, elles, bondi de 95% au cours du trimestre, fait valoir le distributeur dans son communiqué.



Ce vendredi, les analystes mettent en avant les bonnes performances d'Old Navy, la marque d'habillement familial d'entrée de gamme du groupe américaine, et d'Athleta, sa marque d'articles de sport destinés aux femmes, positionnée sur le segment 'premium'.



'Nous considérons Old Navy et Athleta comme deux moteurs-clé pour une reprise rapide de l'activité de Gap après la pandémie et jugeons que l'équipe de management met en oeuvre la bonne stratégie pour remettre le groupe sur les rails de la croissance à long terme', commentent les équipes de Wedbush.



Le titre Gap, qui avait ouvert la séance en hausse suite à ces annonces, se repliait de 0,1% après une demi-heure de transactions. Porté notamment par le partenariat signé avec le rapper Kanye West, le titre a grimpé de plus de 80% au cours des trois derniers mois.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.